Kamer teleurgesteld: waar blijven de kabinetsplannen voor medische ethiek?

Wat vindt het kabinet eigenlijk van abortus, euthanasie of het experimenteren met embryo’s? Een duidelijke koers ontbreekt bij medisch-ethische kwesties, constateerden Kamerleden donderdag teleurgesteld. ‘Het is heel belangrijk dat er stappen worden gezet.’

SGP-leider Kees van der Staaij in debat met fractievoorzitter Jan Paternotte van D66.

Den Haag

Natuurlijk, begrijpen Tweede Kamerleden, is het in een coalitie met twee liberale en twee christelijke partijen geen sinecure om medisch-ethische plannen te formuleren. Dat het kabinet vooralsnog geen gedetailleerd visiedocument uitbracht over abortus, euthanasie en andere heikele kwesties, wordt verantwoordelijk minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dan ook niet verweten.

Maar dat er na ruim vier maanden regeren nog helemaal níéts ligt, zorgde donderdagochtend in het debat over medische ethiek toch voor frustratie bij Kamerleden. ‘Het is lastig’, zei PVV’er Vicky Maeijer, ‘om een debat voor te bereiden als een algemene visie die énigszins aangeeft welke richting het kabinet op wil nog steeds ontbreekt.’ Ook politici van PvdA, ..

