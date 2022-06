‘Allah’ zeggen in plaats van ‘God’ mag niet tijdens afleggen eed of belofte

Politieke ambtsdragers mogen bij het uitspreken van de eed of belofte niet afwijken van de wettelijke formulering. Er is daarmee geen ruimte voor een islamitische variant.

Den Haag

Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop door minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Bisschop had de minister om opheldering gevraagd nadat moslimraadsleden in Tilburg en Bergen op Zoom hun eigen formulering hadden gekozen.

Dat gebeurde tijdens hun installatie tot raadslid, na de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. In de eed of belofte vervingen zij de naam van God door Allah. ‘De eed of belofte voor politieke ambtsdragers dient in alle gevallen conform het geldende wettelijke voorschrift te worden uitgesproken. Dat onderstreept zowel het bijzondere karakter als de herkenbaarheid, welke ik beide van belang vind’, schrijft Bruins Slot.

