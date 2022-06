Het kabinet verlaagt de drempel voor huizenbezitters die energiebesparende maatregelen willen treffen. In een poging om ook de lagere inkomensgroepen te verleiden, gaan de subsidies omhoog en gaat het rentetarief voor leningen voor deze doelgroep omlaag naar 0 procent.

Een woning in Rijswijk wordt geïsoleerd. (beeld anp / Koen van Weel)

Den Haag

Ook kunnen eigenaren voortaan subsidie krijgen als zij slechts één isolatiemaatregel tegelijk treffen. Dat schrijft minister De Jonge van Volkshuisvesting aan de Tweede Kamer. De maatregelen zijn onderdeel van De Jonges uitwerking van de afspraken uit het regeerakkoord.

Rutte IV wil voor 2030 alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen een opknapbeurt geven. Onlangs werd al bekend dat vanaf 2026 geen nieuwe cv-installaties meer mogen worden aangelegd. Bij vervanging is er alleen nog de keuze tussen een hybride warmtepomp of een duurzaam alternatief, zoals een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op het warmtenet.

Er zijn in Nederland 4,4 miljoen koopwoningen. Een groot deel daarvan heeft inmiddels dubbel glas (90 procent..

