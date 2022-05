Europese christendemocraten weten: voor ons is Oekraïne-oorlog een regelrechte test

De christendemocratie in Europa is al vaak doodverklaard. Maar daarvan is in Rotterdam op het jaarlijkse congres van de Europese Volkspartij (EVP) niets te merken.

Van online naar PDF × 1. wanneer u op de PDF-button rechtsonder klikt, krijgt u het printvenster 2. u maakt dan de afdrukkeuze PDF 3. u kiest vervolgens save 4. het wordt nu opgeslagen als PDF 5. Wij wensen u veel leesplezier

Oud-president Petro Porosjenko van Oekraïne in gesprek met Zweedse EVP'ers. (beeld nd)

Rotterdam In veel Europese landen delven christendemocratische partijen het onderspit, maar in de Europese Unie zitten christendemocraten nog gewoon in het centrum van de macht. Hoe? Dat illustreert het EVP-congres in Ahoy. In de hal loopt de invloedrijke partijvoorzitter Donald Tusk, oud-premier van Polen - op weg naar weer een afspraak. Even verderop staat Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement. Gewillig gaat de populaire christendemocrate uit Malta met de ene na de andere EVP’er op de foto. En met plukjes christendemocraten om zich heen als was hij een popster, loopt oud-president Petro Porosjenko van Oekraïne door het Rotterdamse congrescentrum. Een groepje Zweedse EVP’ers vraagt hem wat zijn land nodig heeft in de oorl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden . Deel dit bericht: