‘Gedwongen deelname SP in R’dam onterecht’

Het partijbestuur van de SP had de afdeling in Rotterdam niet mogen dwingen om mee te doen aan de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, oordeelt ook de partijraad zaterdag. Daarmee schaart de raad zich achter een oordeel van de beroepscommissie van de partij.

Den Haag

De afdeling Rotterdam stemde tegen deelname aan de verkiezingen, vanwege zorgen dat het daar te verdeeld en niet sterk genoeg voor was. Later besloot het bestuur dat de afdeling wel aan alle voorwaarden voldeed en mee kon doen aan de verkiezingen.

Volgens de beroepscommissie handelde de partij in strijd met de eigen statuten en regels voor deelname, meldde NRC vorige week. De commissie adviseert nu de partijraad, bestaande uit de afdelingsvoorzitters van de partij, om het bestuur op te dragen in gesprek te gaan met betrokkenen. Dan moeten het vertrouwen en de verhoudingen weer hersteld worden. Uiterlijk in september moet er een plan komen hoe om te gaan met soortgelijke situaties.

Een woordvoerder van de partij..

