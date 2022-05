Jos van Rey (77) keert terug als wethouder van Roermond: ‘Kiezers hebben altijd vertrouwen in me gehouden’

Na tien jaar keert Jos van Rey (77) terug als wethouder van Roermond. Hij is door zijn eigen partij LVR, die in maart voor de derde keer op rij en met grote overmacht de gemeenteraadsverkiezingen in de Limburgse stad won, op basis van ‘verkiezingsuitslag en kwaliteit’ naar voren geschoven.

Roermond

De andere kandidaat-wethouder van de Liberale Volkspartij Roermond is Dirk Franssen (41), die ook de formatiebesprekingen met GroenLinks, VVD en PvdA leidt.

‘De 11-koppige fractie van de LVR heeft de twee beste kandidaten naar voren geschoven’, zegt Franssen zaterdag. ‘Het is een goede combinatie van een nieuw jong iemand en iemand met ervaring.’ GL, VVD en PvdA krijgen elk één wethouder.

In oktober 2012 stapte Van Rey geëmotioneerd op als VVD-wethouder met de woorden: ‘Zorg goed voor onze stad, os leef Remunj (ons lief Roermond).’ Drie dagen eerder had de politie in het kader van een corruptieonderzoek invallen gedaan in zijn huis en werkkamer op het stadhuis.

Eind 2017 veroordeelde het gerechtshof in Den..

