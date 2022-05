Ook PvdA-top spreekt zich uit voor de fractiefusie: ‘Samen staan we sterker’

In navolging van een reeks partijprominenten spreekt ook de PvdA-top zich uit voor een fractiefusie met GroenLinks in de Eerste Kamer. Het partijbestuur en politiek leider Attje Kuiken zijn enthousiast. ‘Het is een historische stap om als progressieve partijen elkaar op te zoeken en de balans in de politiek te doen omslaan’, aldus partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent.

De leden van GroenLinks mogen zich in de komende weken in een referendum uitspreken over het plan om na de verkiezingen van 2023 samen één fractie te vormen in de Eerste Kamer. De leden van de PvdA staan voor diezelfde keuze op hun partijcongres van 11 juni. Het partijbestuur van de sociaaldemocraten heeft zich in de afgelopen weken gebogen over een stemadvies en toont zich nu positief: ‘Als het aan ons ligt verbinden we de kracht, ideeën en visies van sociale en groene politiek in de Eerste Kamer.’

Het bestuur benadrukt dat het dit niet ziet als een ‘onomkeerbare stap’ richting een totale fusie. ‘De PvdA kiest de eigen senatoren die verantwoording afleggen aan onze leden over poli..

