Kabinet niet blij met langere noodtoestand in Hongarije

Het verlengen van de noodtoestand in Hongarije is geen goede ontwikkeling, aldus vicepremier Wopke Hoekstra woensdag na de ministerraad. Hij ziet geen reden waarom de uitzonderingstoestand door de regering van premier Viktor Orbán verlengd moet worden.

Den Haag

De noodtoestand in Hongarije – ingesteld vanwege de coronacrisis – geldt al sinds voorjaar 2020 en loopt binnenkort af. De maatregel wordt nu verlengd vanwege de bloedige oorlog in buurland Oekraïne. De landen delen een 135 kilometer lange grens. Door de noodtoestand kunnen burgerrechten worden beperkt.

De Europese Unie maakt zich al langer zorgen over Hongarije. Het besluit van Orbán de noodtoestand te verlengen ‘past in de bredere zorg over de rechtsstaat’ van het land, aldus Hoekstra. Er zijn zorgen over beperking van de persvrijheid, corruptie en het beteugelen van de oppositie.

‘Het verlengen van de noodtoestand, en de mogelijkheden die dat de regering geeft ten opzichte van de bevolking, mag je alleen in uiterste noodza..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .