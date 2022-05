Veiligheidsregio’s zoeken 3750 plekken

Den Haag

De veiligheidsregio’s zijn nog druk aan het zoeken naar in totaal 3750 extra opvangplekken voor asielzoekers. In de komende dagen hopen ze die te vinden, laten meerdere regio’s weten. Via het Veiligheidsberaad kregen de 25 regio’s maandag de opdracht om zo snel mogelijk elk 150 plekken te vinden. Dit moet de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel verminderen. De Veiligheidsregio Utrecht laat weten: ‘Verdere uitwerking volgt in de komende dagen in afstemming met de 26 gemeenten. Op dit moment hebben we helaas nog niet meer informatie.’ Twente zegt dat het nog niet duidelijk is wanneer de gevraagde plekken beschikbaar zijn.

zie ook pagina 5

