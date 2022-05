Gevoelige nederlaag voor D66: voorlopig geen vaccinatieplicht in kinderopvang

Den Haag

Dat is een gevoelige nederlaag voor D66, dat van een meerderheid in de Eerste Kamer ook niet meer de kans kreeg het wetsvoorstel aan te passen. Het initiatiefwetsvoorstel, dat vlak vóór de uitbraak van corona in Nederland werd aangenomen door de Tweede Kamer, heeft volgens de meeste senaatsfracties ongewenste effecten. Dat komt omdat inmiddels ook de coronavaccinatie én de hpv-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker onderdeel uitmaken van het rijksvaccinatieprogramma, en daarmee dus ook deze vaccinaties verplicht zouden worden voor kinderen én medewerkers van opvangcentra die een vaccinatieverplichting willen opleggen.

Om ervoor te zorgen dat het wetsvoorstel alléén zou gelden voor vaccinaties tegen typische kinderziektes, wilde D66..

