Geïrriteerde Rutte noemt kans dat Oekraïne lid wordt van EU ‘niet erg groot’

Premier Rutte acht de kans dat Oekraïne in juni het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie krijgt ‘niet heel erg groot’, al verwacht hij wel dat de EU in juni ‘een stap’ zal maken. Rutte lijkt te voelen voor de ‘Bosnische variant’: Oekraïne, en wellicht Moldavië, ‘perspectief bieden op kandidaat-lidmaatschap’, samen met een reeks eisen.

Den Haag

Dat zei de premier maandag in de Tweede Kamer tijdens vooroverleg voor de EU-top volgende week, al benadrukte hij dat alles nog kan. Hij begon zijn betoog met de opmerking dat Nederland ‘niet voor of tegen toetreding is van Oekraïne, Moldavië en Georgië. Dat zijn allemaal landen die in Europa liggen. Ze hebben allemaal perspectief op toetreding, dus als ze voldoen aan de eisen kunnen ze lid worden.’

Maar de premier liet er geen misverstand over bestaan dat ook Oekraïne tot 24 februari ‘een heel grote afstand had van de Europese waarden als het ging om corruptie, persvrijheid, mensenrechten’. Veel zal afhangen van een advies van de Europese Commissie, dat in juni wordt gepubliceerd. Daarna besluiten de lidstaten wat te doen. ..

