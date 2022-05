Pionier voor een hele generatie politieke jongeren met een migratieachtergrond

Voormalig GroenLinks-lijsttrekker Mohamed Rabbae (81) is vorige week overleden. Lid was hij allang niet meer, maar hij is niet weg te denken uit de partijgeschiedenis. Mohamed Rabbae zag de wereld veranderen waar hij bij stond. Hij gold als een rolmodel, was een zeer beminnelijk man, wars van polarisatie - zoals vrijwel de gehele Nederlandse politiek in die jaren.

Den Haag

In de jaren negentig was Mohamed Rabbae een alom gerespecteerd Tweede Kamerlid voor GroenLinks met uitstekende relaties, van de VVD tot aan de SP. Rabbae werd alom geprezen voor de voortrekkersrol die hij vervulde als een van de eerste immigranten uit de jaren zestig die het ver schopte in de Nederlandse politiek. In 2005, drie jaar na de politieke revolte van Pim Fortuyn, was Rabbae inmiddels ex-Kamerlid, en kon hij zijn oren en ogen soms niet geloven. ‘De provocaties van Hans Janmaat van toen zijn kinderspel vergeleken bij de scheldkanonnades van rabiaat-rechts nu tegen de moslims’, vertelde hij in de Volkskrant. En, niet zonder onthutsing: ‘Sinds 11 september 2001 en de revolutie van de onderbuik in 2002 telt Nederlan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .