Grote onvrede bij ChristenUnie-congres over politieke cultuur. ‘Kunnen wij het landsbestuur überhaupt vertrouwen?’

Op het partijcongres van de ChristenUnie klinken zorgen over de politieke cultuuromslag, die volgens leden uitblijft. In een motie roept de christelijke achterban Kamerleden op ‘strenger’ de regering te controleren. ‘Onze partij is mede verantwoordelijk voor de instandhouding van een onbetrouwbare bestuurscultuur.’

Zwolle

Bijna driekwart (72 procent) van de ChristenUnie-leden stemde vóór de motie. ‘Dit gaat over de vraag of wij überhaupt het landsbestuur kunnen vertrouwen’, analyseerde Antonie Fountain, die het initiatief nam tot de motie. Fountain had een boodschap aan de Tweede Kamerfractie: maak niet normaal wat niet normaal is. ‘Een onbetrouwbare overheid, een onbetrouwbare regering, hoort niet normaal te zijn. Ik denk dat wij duidelijker moeten zijn in het afkeuren van bepaald gedrag.’

De behoefte aan een politieke cultuuromslag stond zaterdagochtend centraal op het CU-partijcongres. In de achterban van de kleinste coal..

