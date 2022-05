Gert-Jan Segers: ‘Er zijn momenten waarop ik denk: dit is een parodie op politiek’

Den Haag

Toen fractievoorzitter Gert-Jan Segers (ChristenUnie) onlangs een groep kritische partijgenoten sprak, over de bestuurscultuur en het wantrouwen in de politiek, moest hij denken aan een Amerikaans countrynummer. De liedtekst uit 1967 kwam ‘opeens’ bij hem boven.

‘I beg your pardon, I never promised you a rose garden.’

Ofwel: ik heb nooit beloofd dat het alleen maar leuk en makkelijk zou worden.

Nee, makkelijk is het niet voor de kleinste coalitiepartij in Rutte IV – maar dat had Segers vooraf ook niet verwacht. Met die boodschap richt hij zich specifiek op zijn eigen achterban, waar de onvrede groeit over het kabinet, de omgang met het parlement en de ‘oude’ politieke cultuur die maar niet verandert. Wat hen vooral dwarszit, is dat ..

