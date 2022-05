Kamer: hersteloperatie voor toeslagenouders loopt volledig vast

Den Haag

‘Deze operatie is nog harder vastgelopen dan de Russen in de Oekraïense modder’, poneert oud-CDA’er Pieter Omtzigt donderdagmiddag in een debat met staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen). De Kamerleden schrikken van wat ze lezen in het nieuwste voortgangsrapport over de hulp aan slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire.

Ouders die zich aanmelden als gedupeerde van de toeslagenaffaire krijgen vrij snel te horen of ze in aanmerking komen voor de eerste uitbetaling van 30.000 euro waar alle erkende slachtoffers sowieso recht op hebben. Die eerste beoordeling is relatief oppervlakkig en kan dus redelijk snel. Maar daarna gaat het mis.

Na die eerste toets moet de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen..

