Yesilgöz vertrouwt politietop, maar houdt wel toezicht

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) heeft donderdag in de Tweede Kamer haar vertrouwen uitgesproken in de korpsleiding van de Nationale Politie. Zij denkt dat de politietop in staat is de noodzakelijke cultuurverandering tot stand te brengen bij de Landelijke Eenheid, waar bij verschillende diensten een verziekte werksfeer heerst.