Vragen Van Haga over Robert Dulmers

Den Haag

Kamerlid Wybren van Haga (Belang van Nederland) stelt opnieuw vragen bij de afhandeling van de uitzetting van Robert Dulmers, die in Oekraïne als correspondent voor het Nederlands Dagblad werkte. Dulmers werd op 3 april als persona non grata verklaard omdat hij op sociale media beelden deelde van een aanval op de stad Odesa. Van Haga wil van minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) weten waarom hij ‘de eenzijdige lezing van de Oekraïense autoriteiten volgt’, terwijl een ‘feitenrelaas ontbreekt’. Ook wil hij weten of de zaak is besproken met president Zelensky.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .