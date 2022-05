Groot deel Tweede Kamer wil geen eigen bijdrage jeugdzorg

De invoering van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg, zoals het kabinet wil, is voor de oppositie in de Tweede Kamer onacceptabel. Ook bij de coalitie leven twijfels en bezwaren, waardoor invoering ervan onzeker is. D66 en CDA willen in ieder geval dat niet alle jongeren zelf moeten meebetalen.

‘Het is geen uitgemaakte zaak dat die eigen bijdrage er komt’, zei D66-Kamerlid Rens Raemakers in een Kamerdebat over de jeugdzorg. Kinderen met bijvoorbeeld anorexia, borderline of andere problemen waarvoor hoogcomplexe zorg nodig is, moeten hier in ieder geval van worden uitgezonderd, vindt D66.

Het is een ‘crimineel slecht plan’ als kwetsbare gezinnen waarbij de bestaanszekerheid onder druk staat een eigen bijdrage moeten betalen voor de zorg aan hun kind, zei CDA-Kamerlid René Peters. Ouders met een goed inkomen moeten wat hem betreft wel een eigen bijdrage gaan betalen.

De VVD heeft ‘vraagtekens’ bij de invoering van een eigen bijdrage. ‘Jeugdzorg moet toegankelijk blijven voor wie het echt nodig heeft’, vindt Daan de Neef. Hi..

