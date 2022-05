Kamer en experts twijfelen aan uitleg premier Rutte over wissen sms-verkeer

Premier Mark Rutte bestrijdt dat hij de wet heeft overtreden bij het jarenlang wissen van sms-berichten, maar zijn uitleg roept grote twijfels op bij de Tweede Kamer en deskundigen. De wet schrijft deugdelijke archivering voor, een oude Nokia is dan geen excuus.

Den Haag

In een in allerijl belegde persconferentie op het ministerie van Algemene Zaken benadrukte premier Mark Rutte woensdag keer op keer dat hij zich bij het jarenlang wissen van sms-berichten heeft gehouden aan de richtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘Die richtlijn zegt dat ik zelf mag bepalen of een bericht belangrijk is.’

De talloze sms’jes die Rutte door de jaren heen vernietigde waren volgens de premier niet relevant dan wel persoonlijk van aard. De ‘inhoudelijke berichten’ stuurde hij naar eigen zeggen trouw ter archivering door naar zijn ambtenaren, voordat hij ze wiste van zijn telefoon.

De landsadvocaat verklaarde dinsdag nog dat Ruttes dagelijkse opschoonacties nodig waren vanwege ‘de zeer beperkte capaciteit’ ..

