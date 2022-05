Gehaktdag voor kabinet: ministers geven steeds slordiger geld uit en dat is ‘zorgwekkend’

Minister van Financien Sigrid Kaag met het koffertje met daarin het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2021 in de Tweede Kamer. Op Verantwoordingsdag presenteert de Algemene Rekenkamer de oordelen over de beleidsresultaten, de financiele informatie en de bedrijfsvoering in de departementale jaarverslagen over 2021.

(beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)