‘Zet rem op groei zorgpersoneel’

De continue stijging van het aantal mensen dat in de zorg werkt, is niet meer houdbaar. Er is ook personeel nodig voor andere belangrijke terreinen, zoals onderwijs, bouw en de energietransitie.

Den Haag

Dat schrijft minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport aan de Tweede Kamer. Om de stijgende zorgvraag aan te kunnen, moet de zorg anders worden georganiseerd.

‘Duidelijk is dat als we niets doen, de tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg – evenals in andere sectoren – de komende jaren alleen maar groter zullen worden. Dat vraagt om een Rijksbrede aanpak’, aldus minister Helder.

De aanpak wordt gecoördineerd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voor de zomer komt het kabinet met een Kamerbrief over de aanpak van de arbeidsmarktkrapte in Nederland.

Op dit moment werkt een op de zes werknemers in zorg en welzijn, schrijft Helder. Uit een eerdere analyse van de Wetenschappelijke Raad voor het..

