Rapport over mondkapjes komt later

Waarschijnlijk is het Deloitte-rapport over de omstreden mondkapjesdeal tussen het ministerie van Volksgezondheid en Sywert van Lienden toch niet klaar voor het zomerreces van de Tweede Kamer, schrijft zorgminister Conny Helder. Er is meer tijd nodig voor hoor en wederhoor met een betrokken partij. Dat kan mogelijk twee weken extra kosten.

Den Haag

Volgens de minister zijn er twee opties voor de Kamer. Of het rapport gaat aan het begin van het reces naar de Kamer, maar dan zonder kabinetsreactie. Een andere optie is dat het rapport later in het reces of erna wordt gestuurd. Dan heeft het kabinet er wel een reactie op. Het reces begint 8 juli en duurt tot 5 september.

Tot ongeduld van de Kamer en de minister is de deadline voor het rapport al meerdere keren uitgesteld. In eerste instantie zou het onderzoek al in september vorig jaar afgerond zijn, maar het kabinet meldde meermaals vertraging.

Van Lienden schreef vrijdagavond op Twitter dat hem gevraagd is af te zien van de eerder afgesproken termijnen voor wederhoor, omdat het conceptrapport vertraging had opgelopen. Dat wordt..

