Van Ooijen schrapt jeugdzorg zonder bewezen effect

Het kabinet gaat de jeugdzorg reorganiseren in een poging de almaar oplopende wachtlijsten voor gespecialiseerde zorg terug te dringen. In de lichte jeugdzorg wordt straks alleen bewezen effectieve zorg nog vergoed, waardoor veel behandelingen met onduidelijk effect vervallen.

Den Haag

Ook moeten gemeenten in grote groepen standaardcontracten gaan sluiten met gespecialiseerde jeugdzorginstellingen. Dat betekent een enorme beperking van de administratie. Dat zegt Maarten van Ooijen (32) staatssecretaris van Volksgezondheid. Hij stuurde vrijdag een brief naar de Tweede Kamer met de hoofdlijnen van zijn reorganisatieplan. Dat wil hij uitwerken in overleg met de gemeenten, die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg.

‘Het stelsel kan niet verder’, zo luidt Van Ooijens diagnose na de eerste vier maanden op zijn post. De vraag naar jeugdhulp is de afgelopen jaren explosief gestegen. In 1997 deed een op de 27 kinderen een beroep op hulp, nu is dat 1 op de 7. De uitgaven stegen van 3,6 miljard euro in 2..

