Staatssecretaris van Ooijen: ‘Hulp bij examenstress? Daarvoor is de jeugdzorg niet bedoeld’

Den Haag

‘De jeugdzorg, het stelsel, is stuk. Dat vinden ook mensen die in 2015 enthousiast waren over de Jeugdwet. En ja, ook ik vind dat het stelsel op deze manier niet verder kan.’

Maarten van Ooijen (32) is vastbesloten. De staatssecretaris van Volksgezondheid, verantwoordelijk voor de jeugdzorg, gaat de jeugdzorg hervormen. Samen met de gemeenten, die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdzorg, en hun lobbyclub de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Wat is er aan de hand?

‘Het is een combinatie van dingen. In het algemeen zijn we misschien verleerd dat er forse tegenslagen kunnen zijn in het leven. We hebben soms de verwachting dat een hulpverlener iets kan bieden wat hij niet kán bieden. Ik bedoel, er is gee..

