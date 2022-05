SGP: vertrek uit eurozone moet makkelijker worden als ‘nooduitgang’ voor sterke landen

Putten

Het is niet voor het eerst dat de christelijke partij oproept het EU-lidmaatschap los te koppelen van de muntunie. Maar sinds de coronacrisis is de noodzaak daarvan nog duidelijker geworden, zei SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen vrijdag in Putten, op een bijeenkomst over de toekomst van de euro. De EU is volgens hem ‘in een fuik gezwommen’ door te accepteren dat lidstaten ‘gigantische staatsschulden’ opbouwen. Zélf leende Brussel ook fors voor het herstelfonds uit de coronacrisis, ter waarde van 750 miljard euro. ‘We hebben ons allemaal klem laten zetten’, aldus Ruissen. ‘Een volgende eurocrisis ligt op de loer.’

Lex Hoogduin, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en euroscepticus, sloot zich vrijdag..

