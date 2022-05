Kabinet gaat bestanden koppelen om toeslagenouders met uit huis geplaatste kinderen te vinden

Rutte deed zijn toezegging tijdens een debat waarin de vraag centraal stond hoe de uit huis geplaatste kinderen zo snel mogelijk terug naar huis kunnen. Volgens de Kamer gaat het nu veel te langzaam, betoogden de fracties van links tot rechts in het debat met de premier en drie bewindslieden. Want sinds de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in oktober duidelijk maakten hoeveel kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire gedwongen niet meer thuis wonen, is nog geen kind teruggekeerd, hielden zij het kabinet voor.

Woensdag maakte het CBS bovendien nieuwe, hogere aantallen bekend: geen 1.115 maar 1.675 uit huis geplaatste kinderen, van wie er 555 door toedoe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .