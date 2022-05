Echt open voor nieuwe ideeën lijken Rutte en Kaag niet te staan, op hun tour langs de oppositie

Den Haag

Het geloof in een nieuwe bestuurscultuur, voor zover überhaupt aanwezig, is diep weggezakt bij de oppositieleiders die woensdag minister Kaag en premier Rutte in hun fractiekamers ontvangen. De coalitie heeft bepaald geen haast om een begrotingsdeal met hen te sluiten, is de gedeelde indruk.

‘Het is natuurlijk wel een beetje een gezelligheidsbezoek’, zegt Liane den Haan (ex-50PLUS). Thierry Baudet (FvD) heeft het over een ‘showtour’. Collega Joost Eerdmans van JA21 voelt zich onderdeel van een ‘raar schimmenspel’. En DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan heeft na afloop de indruk dat Kaag en Rutte een ‘soort beleefdheidsbezoekje’ bij hem kwamen afleggen.

Het cynisme – en in sommige gevallen: pragmatisme – druipt van de muren in de a..

