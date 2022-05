‘Grote zorgen’ bij Kamerleden over ggz-chaos en ‘gebrek aan actie’ van kabinet

Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Lisa Westerveld (GL) tijdens een debat over de problemen in de ggz.

Den Haag

De gevleugelde uitdrukking dat politiek over mensen gaat, kennen ze in Den Haag wel. Maar niet vaak werd dat zó tastbaar als woensdagmorgen, bij het debat over problemen in de geestelijke gezondheidszorg. Kamerleden spraken afgelopen weken regelmatig met mensen die de politiek smeken om hulp, omdat ze met hun mentale klachten nergens terechtkunnen. Tijdens het debat waren enkelen van hen aanwezig op de publieke tribune. ‘Achter elk bed en achter elke instelling zit een verhaal’, zei GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. ‘De gevolgen zijn desastreus, dit is spelen met mensenlevens.’

De problemen zijn groot, daarover zijn kabinet en Kamer het eens. Het aantal mensen dat geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, nam afgelopen..

