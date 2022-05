Is het wel zo’n goed idee om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen?

Rotterdam

Abortus uit het Wetboek van Strafrecht schrappen, omdat de vermelding vrouwen en artsen zou criminaliseren, vindt hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen een onverstandig voorstel van GroenLinks. Hij begrijpt het ook niet. ‘Je zegt toch ook niet: we halen hulp bij zelfdoding uit het Wetboek van Strafrecht, omdat iedereen het zelf maar moet weten? We verbieden dat, omdat we het leven in beginsel beschermwaardig vinden.’ Dat abortus in het Wetboek van Strafrecht staat, is volgens Buijsen niet omdat de meeste mensen tegen abortus zijn, ‘maar omdat de meeste mensen wel vinden dat er ergens een grens getrokken moet worden’.

Is het zo dat abortus in het Wetboek van Strafrecht vrouwen en artsen criminaliseert?

‘Nee. Als de z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .