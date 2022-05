Rutte en Kaag bedelen om steun

Den Haag

Het kabinet zoekt met spoed een senaatsmeerderheid voor zijn nieuwste begrotingsplannen. De minister van Financiën moet uiterlijk op 1 juni haar Voorjaarsnota aan de Tweede Kamer presenteren. De tussentijdse bijstelling van de rijksbegroting is dit keer nogal ingrijpend, want het kabinet heeft sinds zijn aantreden al circa 20 miljard euro aan financiële tegenvallers geïncasseerd. Minister Kaag moet in de Voorjaarsnota uiteenzetten hoe ze dat begrotingsgat wil dichten. De vier coalitiepartijen hebben daar zo hun eigen ideeën over, maar ze moeten met de oppositie in conclaaf om de vereiste meerderheid in de Eerste Kamer te regelen. En dus moeten de bewindslieden op bedeltournee.

