Arbeidsinspectie slaat alarm: Nederland kan nog meer arbeidsmigranten niet aan

De Nederlandse Arbeidsinspectie protesteert met klem tegen het kabinetsbeleid om te streven naar de komst van meer arbeidsmigranten. De woningmarkt kan het op geen enkele manier aan, er is te veel uitbuiting en de druk op het onderwijs is te groot.

Den Haag

De Inspectie pleit in het algemeen voor ‘stabilisatie’ van de bevolkingsomvang en een fundamentele heroriëntatie op het fenomeen ‘arbeid’ in Nederland. Dat schrijft inspecteur-generaal Rits de Boer in het jaarverslag van de Arbeidsinspectie dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het verslag leest als een noodkreet over de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Boer spreekt over ‘onthutsende’ toestanden voor arbeidsmigranten. ‘Mensen die dagelijks moeten afwachten of ze een sms’je krijgen om te weten of ze de volgende dag werken of niet. Babylonische bouwplaatsen met alle risico’s op miscommunicatie van dien.

Dodelijke of zeer ernstige ongevallen, hoge roulatie van anonieme uitzendkrachten bij werkzaamheden met blo..

