PVV en Denk zijn woedend over ‘vuilspuiterij’ van NCTV

Politieke partijen PVV en DENK zijn woest over geheime rapportages die de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) over hen heeft gemaakt. Ze eisen in een debat opheldering van justitieminister Dilan Yeşilgöz.

Den Haag

De NCTV rapporteerde jarenlang over polarisatie, veroorzaakt door politieke partijen, schreef NRC dinsdag op basis van stukken die de krant had opgevraagd via een beroep op de Wet openbaar bestuur over de periode 2017-2021. Dit terwijl de NCTV hiertoe wettelijk niet bevoegd is. De interne NCTV-analyses waren bedoeld om andere overheidsinstanties, maar ook buitenlandse inlichtingendiensten te informeren over extremisme, radicalisering en polarisatie in de Nederlandse samenleving.

Voormalig justitieminister Ferd Grapperhaus zei vorig jaar in de Tweede Kamer nog dat politici enkel gevolgd worden om dreiging tegen hen in te schatten. Hij verzekerde de Kamer dat de NCTV-analyses niets te maken hebben met in..

