Den Haag

Het bericht kwam afgelopen zaterdag enkele uren nadat Wilders kritiek uitte op premier Mark Rutte, omdat die volgens de PVV-leider niet voor hem opkomt. ‘Twee fatwa’s, mijn lichaam als pop over straat gesleept en in de fik gestoken in Karachi, een prijs op mijn hoofd om me te vermoorden, ontelbare doodsbedreigingen, en diegene die in alle toonaarden zwijgt is minister-president Mark Rutte’, schreef Wilders zaterdagochtend op Twitter. Hij vraagt al langer regelmatig aandacht voor de bedreigingen vanuit Pakistan.

Hoekstra leek met zijn tweet te reageren op de klacht van de PVV’er, maar doet dat niet expliciet. Ook blijft onduidelijk wanneer Nederland precies aandacht gevraagd heeft voor de dreigementen en op welke manier. Hoekstra s..

