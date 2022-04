Buitenlandse Zaken vindt hardhandige uitzetting Robert Dulmers ‘buitenproportioneel’

Den Haag

Over de uitzetting van Dulmers, correspondent voor het Nederlands Dagblad in Oekraïne, zijn vragen gesteld door de Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Wybren van Haga (Groep Van Haga). Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) stelt dat vanwege de oorlogssituatie moeilijk is te achterhalen ‘op welke wijze de heer Dulmers is behandeld tijdens de uitzetting’.

Maar uitgaande van de reconstructie van de gebeurtenissen in het Nederlands Dagblad ‘is dat voor betrokkene een uiterst nare ervaring geweest en doorstaat dat de toets van proportionaliteit niet’. Dat is volgens Hoekstra kenbaar gemaakt aan de Oekraïense autoriteiten.

Voor het overige geeft Hoekstra in zijn beantwoording grotendeels de argumentatie weer van de autorite..

