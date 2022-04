Minister Kaag: definitieve einde Vandaag Inside is ‘geen cancelcultuur’

Het is ‘terecht’ dat Johan Derksen stopt met tv-programma Vandaag Inside, vindt vicepremier Sigrid Kaag. De sportanalist kwam deze week onder vuur te liggen vanwege een bekentenis over seksueel misbruik in zijn jeugd. Vrijdag werd het programma definitief van de buis gehaald. Dat heeft volgens Kaag ‘niets te maken met cancelcultuur’.

Den Haag

‘Een ieder heeft met afgrijzen gekeken naar de uitspraken’, zei vicepremier Sigrid Kaag vrijdag over voetbalanalist Johan Derksen. ‘Ik zelf ook. Het is anno 2022 in Nederland onacceptabel dat je op zo’n manier denkt te kunnen spreken in een televisieprogramma, en dat er óók nog wordt meegelachen. Dat is heel naar voor vrouwen of mannen die met seksueel geweld te maken hebben gehad.’

Televisieprogramma Vandaag Inside ligt sinds dinsdagavond onder vuur vanwege de bekentenis van Johan Derksen, een van de drie vaste aanwezigen. Hij bekende in de jaren zeventig een kaars te hebben ‘ingebracht’ bij een bewusteloze vrouw.

In de volgende uitzending nuanceerde Derksen zijn ‘anekdote’ – er had, stelde hij, toch geen penetrati..

