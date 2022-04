Korting jeugdzorg weg, wel vrees eigen bijdrage

Nu een geplande bezuiniging van vijfhonderd miljoen euro op de jeugdzorg van de baan lijkt, is het opletten of de rekening niet bij kinderen en gezinnen wordt gelegd, waarschuwt Jeugdzorg Nederland.

Maarten van Ooijen, staatssecretaris Jeugd en Preventie, tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.

Bronnen op het Binnenhof meldden RTL Nieuws dinsdag dat de in het regeerakkoord opgenomen bezuiniging van de baan is en dat dit afgelopen vrijdag zou zijn afgetikt in de ministerraad.

De korting zou de portemonnee van de gemeenten treffen, die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Eerder al leidde het voornemen van het nieuwe kabinet tot flinke weerstand bij gemeenten, en ook bij oppositiepartijen in de Eerste en Tweede Kamer, onder meer GroenLinks en PvdA. Deze partijen heeft het kabinet nodig om andere maatregelen door de Eerste Kamer te krijgen. De coalitie heeft daar geen meerderheid.

Volgens RTL Nieuws zal verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooijen nu bekijken of het mogelijk is een ei..

