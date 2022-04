Kabinet wil nog dit jaar van Russisch gas afstappen

Het kabinet wil dat Nederland eind dit jaar helemaal is afgestapt van Russisch gas.

Den Haag

Klimaat- en energieminister Rob Jetten heeft dit gezegd na afloop van de wekelijkse ministerraad. Door energie te besparen en meer gas uit andere landen te importeren ‘lukt het ons de hele Russische hoeveelheid gas te vervangen’, aldus de bewindsman.

Van het totale Nederlandse gasverbruik komt circa 15 procent uit Rusland.

Aan de import van kolen en olie uit Rusland komt ook een einde. Daarvan had Jetten eerder al aangegeven dat het mogelijk zou moeten zijn er snel helemaal mee te stoppen. Maar bij gas was tot dusver niet zeker of dat wel kon. Wel werkte het kabinet al aan plannen om de afhankelijkheid van Russisch gas snel te verminderen.

Onderdeel van die plannen is een flinke uitbreiding van de import- en opslagcapaciteit voor vl..

