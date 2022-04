Tijdelijk PvdA-leider Attje Kuiken: ‘Verder met GroenLinks? Dat bespreek ik eerst met de fractie en onze leden’

Attje Kuiken is gekozen tot nieuwe fractievoorzitter en ‘fungerend partijleider’ van de PvdA. Het ervaren Kamerlid ziet zichzelf niet als ‘tussenpaus’, maar weet ook dat anderen worden genoemd als toekomstig lijsttrekker. ‘Ongelijkheid bestrijden is prioriteit een, twee en drie.’

Den Haag

Na ruim vijftien jaar Kamerlidmaatschap weet Attje Kuiken vrijdagochtend welke vragen haar te wachten staan nu ze in één stemronde is verkozen tot fractievoorzitter van de PvdA. Of ze een tussenpaus is, wil de ene na de andere journalist weten. ‘Het Vaticaan staat naar mijn weten helemaal geen vrouwen toe als paus’, luidt de ingestudeerde reactie.

Pas over een jaar of twee zal duidelijk worden wie de nieuwe lijsttrekker wordt, benadrukt de opvolger van Lilianne Ploumen. ‘Daar ben ik nu niet mee bezig. Er worden veel mogelijke kandidaten genoemd – zoals Frans Timmermans, Marjolein Moorman, Ahmed Aboutaleb – en gelukkig hebben we veel keuze. Ik ga de komende jaren aan de slag.’

Kuiken wil de PvdA naar eigen zeggen strijdbaar, maar oo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .