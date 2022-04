Kamer: meer steun klokkenluiders nodig

Den Haag

Een voorstel tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders is veel te mager, vindt de Tweede Kamer. De bescherming van klokkenluiders moet beter, de anonimiteit van melders van misstanden moet worden geborgd en klokkenluiders moeten juridische, financiële en psychosociale ondersteuning krijgen. Voor de zomer komt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken met een aangepast wetsvoorstel. Er is geen tijd om een nieuw wetsvoorstel te schrijven. Er dreigt een Europese boete, omdat in Nederland de richtlijn voor bescherming van klokkenluiders nog niet in de wet staat.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .