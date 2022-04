Dan maar verplichte asielopvang?

Drang of dwang? Dat is de vraag die in vele varianten donderdag het debat in de Tweede Kamer domineert over de opvang van vluchtelingen. Geagendeerd staat de opvang van Oekraïners, maar uiteraard kan geen enkel Kamerlid om de overvolle asielopvang heen. Het is eigenlijk een ander onderwerp, maar de zoektocht naar schaarse ruimte is dezelfde.