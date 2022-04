Van Drimmelen weg bij D66 en adviesbureau om MeToo-zaak

De in opspraak geraakte D66-strateeg Frans van Drimmelen geeft zijn partijlidmaatschap op en legt zijn werk neer bij het adviesbureau Dröge en Van Drimmelen. Dat bevestigt hij na berichtgeving van het AD.

Jan Paternotte (D66) voorafgaand aan de fractievergadering van D66. D66'er Frans van Drimmelen is opnieuw in opspraak geraakt nadat uit berichtgeving bleek dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.Â

Den Haag

In een verklaring aan het AD erkent Van Drimmelen dat hij ‘domme dingen’ heeft gedaan, zoals het aangaan van een buitenechtelijke relatie. Die duurde anderhalf jaar en eindigde in 2015, schrijft hij. ‘Ik heb daarna getracht in gesprek te raken door het sturen van berichten langs verschillende kanalen.’

Ook erkent hij dat hij ‘te lang, te hardnekkig en soms bijzonder onaardig’ heeft geprobeerd een gesprek met de vrouw voor elkaar te krijgen. Van Drimmelen wordt onder meer beschuldigd van stalking, chantage en bedreiging.

‘Dit gedrag heb ik te lang aangehouden’, schrijft de D66-prominent. ‘Ik was verliefd, verbouwereerd, boos en heel ongelukkig met de situatie.’ Van Drimmelen schrijft ‘enorm spijt’ te hebben en dat hij ‘onvoldo..

