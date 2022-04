Wat wist Sigrid Kaag over het grensoverschrijdende gedrag van een partijprominent?

D66 staat in crisisstand sinds de Volkskrant dit weekeinde onthulde dat de D66-top een jaar lang een rapport heeft achtergehouden waaruit blijkt dat partijprominent Frans van Drimmelen grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. De belofte van het bestuur om opnieuw naar de uitkomsten van het onderzoek te kijken, heeft de gemoederen in de partij niet weten te bedaren. De kritische achterban eist meer uitleg.

Partijleider Kaag, die met de belofte van nieuw (moreel) leiderschap een grote verkiezingsoverwinning behaalde, wil tot nu toe geen vragen beantwoorden over haar rol in de kwestie.

In een open brief die sinds zondag rondgaat, eisen ruim driehonderd D66-leden dat het bestuur en partijleider Sigrid Kaag binnen een week opheldering geven over de wijze waarop de #MeToo-affaire door de partijtop is afgehandeld. Daarnaast moet binnen drie weken een ledenvergadering worden ingelast waar Kaag en de partijleiding ‘verantwoording afleggen’.

De brief is ondertekend door(oud-)bestuursleden, afdelingsvoorzitters, raadsleden, lokale fractievoorzitters en Provinciale Statenleden. Ook oud-Kamerlid Matthijs Sienot steunt de oproep. De teller van het aantal ondertekenaars loopt nog op.

Het bestuur en de politieke leiding van D66 staan onder toenemende druk om opheldering te verschaffen over hun rol bij het door de vingers zien van het..

