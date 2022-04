Vrijdag openheid van D66 over grensoverschrijdend gedrag

Het partijbestuur van D66 komt vrijdag met conclusies over de affaire rond grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. Dat valt te lezen in een verklaring van het bestuur maandag.

Leden van de partij eisten maandag in een open brief dat het bestuur en partijleider Sigrid Kaag snel met duidelijkheid komen.

Den Haag

De Volkskrant onthulde zaterdag dat een prominent partijlid zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Die conclusie kwam uit een vertrouwelijk rapport dat het bestuur al een jaar in handen heeft. In een openbaar deel van hetzelfde rapport was die conclusie over partijprominent Frans van Drimmelen juist niet te lezen. Leden van de partij eisten maandag in een open brief dat het bestuur en partijleider Sigrid Kaag snel met duidelijkheid komen.

Het bestuur gaf eerder in het weekeinde al aan met een ‘nieuwe weging’ van beide delen van het rapport te willen komen. ‘Het bestuur is voornemens vrijdag 22 april de leden te informeren over de conclusies van de nieuwe weging’, staat in de nieuwe verklaring.

