CDA-Kamerlid Henri Bontenbal: ‘Met alleen kleine stapjes gaan we er niet komen’

CDA-Kamerlid Henri Bontenbal vliegt al ruim vijftien jaar niet meer. Hij groeide op in een reformatorisch gezin in Rotterdam-Zuid, en werd als student gegrepen door rapporten over klimaatverandering. ‘Ik dacht: nu ik dit weet, wil ik niet al genietend door het leven lopen.’

Henri Bontenbal is Tweede-Kamerlid namens het CDA: 'Er is altijd een probleem dat éérder actueel is dan iets wat over vijftien jaar een enorm probleem zal zijn.'

Wie Henri Bontenbal (39) hoort praten, hoort Rotterdam. Hij is de vierde uit een gezin met acht kinderen. Hij genoot van die grootte. Er waren veel discussies thuis; zijn ouders probeerden hun kinderen de ruimte te geven. ‘Mijn ouders hebben het best wel knap gedaan.’ De taken waren klassiek verdeeld: moeder zorgde voor het huishouden en deed vrijwilligerswerk, vader werkte als cartograaf bij de gemeente Rotterdam. ‘We hadden geen auto; elke dag fietste hij – met het broodtrommeltje onder de snelbinders – naar z’n werk.’

Het gezin behoorde tot de Gereformeerde Gemeenten, een orthodox kerkverband waar Bontenbal al in z’n puberjaren van losraakte. ‘Ik was een jaar of zestien toen ik mij er wat meer in ging verdiepen. Ik dacht: dit is niet e..

