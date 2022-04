D66 wil opheldering van kabinet over uitzetting journalist Dulmers uit Oekraïne

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) wil van het kabinet weten of verslaggever Robert Dulmers terecht Oekraïne is uitgezet. De correspondent van het Nederlands Dagblad werd begin deze maand persona non grata verklaard door Oekraïense autoriteiten, nadat hij beelden en details had verspreid van een aanval op de havenstad Odesa.