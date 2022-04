VVD en D66: meer vaart achter waterstofproductie

Den Haag

De twee coalitiepartijen willen ambitieuzere doelen, meer duidelijkheid over de toekomst van waterstof in Nederland en meer regie ‘vergelijkbaar met de Deltawerken’, schrijven ze in een nieuw plan. Het voorstel is concreter dan de plannen die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord.

Momenteel is het doel om in 2030 3 tot 4 gigawatt (GW) energie uit waterstof te kunnen produceren. Dat kan volgens de partijen worden verdubbeld. Daarbij moet nog 4 GW aan groene waterstof geïmporteerd worden uit met name België en Duitsland, stellen de partijen. Daarvoor moeten ‘de randvoorwaarden op het gebied van wet- en regelgeving en infrastructuur op orde zijn’.

De waterstof moet volgens de partijen gebruikt worden voor sectoren die nu veel f..

