Opnieuw ligt de PvdA er verweesd bij, komen kandidaten van naam en faam naar Den Haag?

Iets meer dan jaar stond Lilianne Ploumen aan het roer bij de PvdA. Ze concludeert nu dat zij ‘niet de ideale leider van de PvdA’ is. Dinsdag stapte zij op als partijleider en Tweede Kamerlid. Opnieuw moet de PvdA op zoek naar een nieuwe leider.

Geduldig staat Ploumen dinsdag in de hal van de Tweede Kamer de verzamelde pers te woord. Ze oogt opgelucht terwijl ze haar verrassende vertrek toelicht. ‘Ik leg de standaard hoog en vind van mezelf dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken.’

Ploumen heeft de afgelopen tijd nagedacht over de toekomst van de partij en ziet daarin voor zichzelf geen rol weggelegd. De leider van de PvdA hoort na te denken over bredere sociaal-democratische thema’s, reflecteert ze. Ja, als feminist en bedenker van de #SheDecides-campagne weet Ploumen hoe zij onderwerpen die haar na aan het hart liggen op de kaart kan zetten. Maar over thema’s waarmee ze minder natuurlijke affiniteit heeft, zag zij zichzelf de afgelopen periode tekortschieten.

