Na twee jaar weer fysiek Nationaal Jeugddebat

2022-04-11 13:21:57 DEN HAAG - Jongeren debatteren met Dilan Yesilgoz, minister van Justitie en Veiligheid, tijdens het 27e Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer waar 80 jongeren uit heel Nederland samen komen om hun oplossing voor maatschappelijke problemen aan politici voor te leggen. ANP SEM VAN DER WAL (beeld anp / Sem van der Wal)

Tachtig jongeren debatteerden maandag tijdens het 27e Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer met Kamerleden over seksueel grensoverschrijdend gedrag, suïcidegedachten, wonen en kansenongelijkheid in het onderwijs.

In 2020 en 2021 was het debat online vanwege de coronacrisis. Dit jaar waren de jongeren weer fysiek aanwezig om hun oplossingen voor maatschappelijke problemen aan politici voor te leggen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .