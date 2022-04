Hoe dicht je een gat van 20 miljard euro? De coalitie zoekt naar een uitweg

In zijn eerste drie maanden incasseerde het kabinet-Rutte IV ruim 20 miljard euro aan financiële tegenvallers. De coalitiefracties buigen zich vanaf deze week over de vraag hoe ze die enorme bres in hun begroting moeten dichten.

Den Haag

Vandaag beginnen de onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie over de Voorjaarsnota, de tussentijdse herziening van de rijksbegroting. Het is de eerste grote stresstest voor de nog jonge coalitie, want de partijen moeten samen een moeilijke puzzel leggen. De opeenstapeling van miljardentegenvallers aan de uitgavenkant kan de coalitie niet opvangen zonder het regeerakkoord open te breken, vertelt iemand dicht bij de onderhandelingen.

Een van de kwesties waar de coalitie het over eens moet worden, is deze: in hoeverre willen de regeringspartijen tegemoetkomen aan de dure eisen van de Eerste Kamer? De oppositie heeft een meerderheid in de senaat en zet de coalitie daarmee onder druk. De Eerste Kamer wil bijvoorbeeld dat d..

