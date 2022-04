Kinderen adopteren uit buitenland wordt weer mogelijk, als lokale opvang geen optie is

Zolang opvang in de eigen omgeving niet mogelijk is, zal adoptie naar Nederland een optie blijven als het kind daarmee gediend is. Dat heeft minister Franc Weerwind besloten.

Den Haag

Dat schrijft Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming in een brief aan de Kamer. Zolang opvang in de eigen omgeving niet mogelijk is, zal adoptie naar Nederland een optie blijven als het kind daarmee gediend is. Dat heeft Weerwind besloten na gesprekken met betrokkenen. De minister gaat het stelsel nog concreter invullen.

Na het vernietigende rapport van de commissie-Joustra, een onderzoek naar misstanden bij adopties in de jaren 1967 tot 1998, werd in februari 2021 alle interlandelijke adoptie opgeschort. De commissie twijfelde of een alternatief systeem mogelijk was. Nu er een nieuw, gecentraliseerd stelsel wordt opgetuigd, vragen kenners zich af: hoe gaat de overheid erop toezien dat misstanden worden uitgebannen?

‘onm..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .